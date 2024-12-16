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16 грудня 2024, 11:39

Міністр фінансів США допустила запровадження санкцій проти банків Китаю

США розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти танкерів тіньового флоту росії і не виключають запровадження санкцій проти китайських банків у прагненні скоротити доходи росії від продажу нафти, заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен. Про це пише The Daily Star.

США розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти танкерів тіньового флоту росії і не виключають запровадження санкцій проти китайських банків у прагненні скоротити доходи росії від продажу нафти, заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен.

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Що відомо

США та їхні союзники також можуть розглянути можливість зниження встановленої ними стелі цін на російську нафту з 60 доларів за барель, який забороняє західне страхування та морські послуги для вантажів, що перевищують цей рівень, зазначила Єллен.

Казначейство вже застосовує санкції до окремих танкерів та їх власників за роботу понад граничну ціну і може зробити більше в цій галузі, додала міністр фінансів США, чиї повноваження закінчаться 20 січня.

«Тут є кілька можливостей. Ми не розглядаємо санкції, але завжди дивимося на доходи від продажу нафти, і якщо ми зможемо знайти способи ще більше знизити доходи від продажу російської нафти, це, я думаю, зміцнить позиції України. Це залишається в нашому списку», — сказала Єллен.

Деталі

Представники Казначейства США продовжують вести переговори зі своїми китайськими колегами щодо виявлення діяльності фінансових установ, які можуть сприяти операціям, пов'язаним росією. Йєллен зазначила, що цим обговоренням сприяли зусилля щодо відновлення американо-китайських економічних та фінансових зв'язків, зроблених за останні два роки.

«Я абсолютно не виключаю можливості того, що ми введемо санкції проти окремого банку, якщо ми матимемо необхідний рівень… доказів для введення санкцій», — сказала вона. «Але у нас також є канал, яким ми можемо обговорювати конкретні проблеми, і іноді цього достатньо».

За її словами, попередження на адресу великих китайських банків мали успіх, змусивши їх «дуже насторожено» поставитися до санкцій, які відрізали б їх від операцій у доларах.

«Влада Китаю розуміє, що застосування нами цих санкцій стане серйозною загрозою з дуже несприятливими наслідками», — сказала Йеллен. «Вони хочуть торгувати з росією, але не хочуть, щоб їхні банки потрапили під санкції».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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gucci
gucci
16 грудня 2024, 13:05
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Американець плюнув в китайця. Той обтерся, посміхнувся американцю і показав дулю, коли той пійшов.
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