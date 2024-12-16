Курс валют на 16 грудня: євро та долар дорожчають

У понеділок на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,95 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,90−41,95, євро — 44,20−44,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,70−41,72 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,81−43,81 грн/євро.

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