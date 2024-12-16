Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 070 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 763 510 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 грудня 2024, 8:22
Втрати ворога за 15 грудня: 1 070 російських окупантів, 12 танків та 16 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 763510 (+1070) осіб,
- танків — 9563 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 19736 (+29) од,
- артилерійських систем — 21151 (+23) од,
- РСЗВ — 1256 (+0) од,
- засоби ППО — 1025 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20372 (+16),
- крилаті ракети — 2943 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 31480 (+82) од,
- спеціальна техніка — 3650 (+2)
Джерело: Мінфін
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