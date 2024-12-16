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16 грудня 2024, 12:30

Активи світових ETF зросли на 30% і сягнули $15 трлн

Активи глобальних ETF зросли до $15 трлн, що стало результатом масового переходу інвесторів із взаємних фондів. Як пише газета Financial Times з посиланням на дані дослідницької групи ETFGI, інвестори цього року вклали в ETF $1,7 трлн, збільшивши сукупні активи галузі на 30% порівняно з 2023 роком.

Активи глобальних ETF зросли до $15 трлн, що стало результатом масового переходу інвесторів із взаємних фондів.
Фото: depositphotos

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Основним драйвером припливу капіталу стали США, де обсяг нових грошей перевищив $1 трлн. Експерти пояснили це прагненням трейдерів заробити на значному зростанні акцій американських компаній.

Financial Times зазначає, що інвестори використовують ETF для різноманітних стратегій, що виходять за межі пасивного індексного інвестування, з якого почалося поширення цих продуктів на початку 1990-х років. Популярність набирають активно керовані ETF, а також фонди, орієнтовані державні та корпоративні облігації.

«Структура ETF стає універсальною для індустрії управління інвестиціями», — цитує газета директора з розробки продуктів у консалтинговій компанії Cerulli Associates Данила Шапіро. Він відзначив низькі витрати, інноваційні стратегії та універсальність ETF для різних портфелів.

Найбільше ETF пропонують інвесткомпанії BlackRock, Vanguard та State Street. Вони, в тому числі керують фондами, що відстежують індекс S&P 500.

Популярність мають і фонди, які відстежують інші індекси, а також ETF, які дають змогу торгувати із кредитним плечем.

Водночас за останні три роки, за даними FT, взаємні фонди втратили близько $2 трлн активів. Проте їхня загальна вартість, як і раніше, перевищує обсяги ETF і становить $21,6 трлн.

Інвестування в ETFs

Вже через 8 днів ви навчитеся стратегії інвестування в фонди ETFs. Історична прибутковість ETF-фондів може становити в середньому до 15% річних у валюті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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