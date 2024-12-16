Нові графіки відключень світла: Скільки будемо без світла 16 грудня

З 16 грудня запроваджуються уніфіковані графіки відключення електроенергії для всієї України. Про це повідомили у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК.

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Що відомо про нові графіки

«Це означає, що графіки будуть виглядати та діяти однаково в усіх українських містах. Кількість часу зі світлом збільшиться. Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою», — йдеться у дописі.

Як пояснили енергетики, по всій країні кожну групу поділили на дві підгрупи, і тепер, коли вимикати всю групу не потрібно, Обленерго може вимкнути лише пів групи й більш точно розподілити навантаження на енергосистему.

«Таким чином більше людей одночасно будуть зі світлом, але треба розуміти, якщо стануться локальні аварії або ворог пошкодить лінії передач, графіки для цього регіону зміняться», — підсумували у ДТЕК.

Графіки відключень

Для побутових споживачі

07:00 — 08:00 — одна черга відключень

• 08:00 — 12:00 — дві черги відключень

• 12:00 — 15:00 — півтори черги відключень

• 15:00 — 17:00 — дві черги відключень

• 17:00 — 19:00 — півтори черги відключень

• 19:00 — 20:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу

• 07:00 — 21:00.

Графіки для Києва

Графіки для Київської області