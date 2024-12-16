Офіційний курс: НБУ зміцнив гривню на п'ять копійки

Національний банк України встановив на 16 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,607 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем , НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 16 грудня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 43,73 грн (на 13 грудня курс був встановлений на рівні 43,70 грн).

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