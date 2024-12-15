T-Mobile у наступному році поверне акціонерам до $14 млрд

Американський оператор зв'язку T-Mobile US Inc. затвердив програму повернення коштів акціонерам до кінця 2025 року, йдеться в повідомленні компанії на сайті Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США.

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Наразі програма розрахована на суму до $14 млрд, але компанія може розглянути можливість її збільшення залежно від термінів закриття низки угод, зокрема купівлі активів у сфері бездротового зв'язку U.S. Cellular за $4,4 млрд, а також інших чинників.

Нова програма доповнює чинну, розраховану до кінця 2024 року, і передбачає викуп акцій і виплату дивідендів у неназваних пропорціях із фінансуванням із наявних і позикових коштів.

Раніше T-Mobile заявила, що в період з 18 вересня 2024 року до кінця 2027 року планує повернути акціонерам до $50 млрд.

Її акції дешевшають на 0,9% під час попередніх торгів у п'ятницю.