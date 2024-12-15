Південна Корея впроваджує заходи зі стабілізації ринків на тлі імпічменту президенту

Міністерство фінансів Південної Кореї пообіцяло в неділю продовжувати швидко впроваджувати заходи зі стабілізації ринку, необхідні для підтримки економіки після того, як президенту Юн Сук Йолу було оголошено імпічмент. Про це повідомляє Reuters.

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Мінфін Південної Кореї заявив, що буде активно спілкуватися з парламентом для підтримки стабільності економіки, додавши, що планує оголосити свій дворічний план політики до кінця цього року.

Лідер головної опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мьон закликав створити Національну раду стабільності за участю уряду та парламенту для обговорення питань фінансів, економіки та життєдіяльності населення.

Банк Кореї заявив, що разом з урядом використовуватиме всі наявні політичні інструменти, щоб відреагувати і запобігти будь-якій ескалації волатильності на фінансовому та валютному ринках.

Там також заявили, що необхідно більш активно реагувати на економічні наслідки, ніж у минулі періоди президентських імпічментів, через посилення викликів у зовнішніх умовах, таких як зростання невизначеності в торгівельному середовищі та посилення глобальної конкуренції в ключових галузях промисловості.

Фінансовий регулятор Південної Кореї заявив, що очікується стабілізація фінансових ринків, оскільки нещодавні політичні події вважаються тимчасовими потрясіннями, але він розширить фонди стабілізації ринку, якщо це буде необхідно.