Meta Platforms закликає заблокувати перетворення OpenAI на комерційну компанію

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У листі до генерального прокурора Роба Бонта, датованому четвергом 12 грудня, Meta заявила, що дозвіл на перетворення OpenAI на комерційну компанію створить небезпечний прецедент, який дасть змогу стартапам користуватися перевагами некомерційного статусу доти, доки вони не будуть готові стати прибутковими, повідомляє WSJ.

«Поведінка OpenAI може мати сейсмічні наслідки для Кремнієвої долини. Якщо нова бізнес-модель OpenAI виявиться дійсною, некомерційні інвестори отримають такі ж переваги, як і ті, хто інвестує в комерційні компанії звичайним способом, а також отримають вигоду від податкових списань, наданих урядом», — цитує WSJ слова Мета в листі.