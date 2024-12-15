Зростання ВВП Британії сповільнюється

Економічні показники Великобританії викликали стурбованість, оскільки Управління національної статистики (ONS) повідомило про уповільнення зростання ВВП у жовтні. Показник менший на 0,1% порівняно з попереднім місяцем.

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Моделі прогнозування Deutsche Bank вказують на потенційний негативний ризик для квартального зростання ВВП у IV кварталі 2024 року (від -0,1% до 0,1% кв/кв). У звіті також зазначається, що ризик квартального скорочення вже не можна ігнорувати.

Це четверте розчарування у показниках ВВП за п'ять місяців, що сигналізує про потенційні проблеми для зростання економіки у четвертому кварталі 2024 року.

Deutsche Bank очікує, що уповільнення зростання ВВП вплине на політику. Нижчий ВВП вдарить по грошових надходжень, підвищуючи ризик дефіциту фінансування виходячи з поточних прогнозів OBR.