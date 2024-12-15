У неділю 15 грудня енергетики з 08:00 до 22:00 застосовуватимуть до двох черг відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
15 грудня 2024, 9:00
У неділю 15 грудня відключення діятимуть 14 годин
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Як повідомляють, обсяги відключень будуть такими:
- 08:00 — 14:00 — одна черга відключень
- 14:00 — 17:00 — дві черги відключень
- 17:00 — 22:00 — одна черга відключень
Для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності з 08:00 до 22:00.
«Причина запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні», — йдеться у повідомленні.
Час і обсяги відключень можуть змінюватись протягом доби.
Джерело: Мінфін
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