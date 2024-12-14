Нацбанк за тиждень продав 1 мільярд доларів: рекорд за півроку

Національний банк України протягом 9−13 грудня продав на ринку $1075 млн, що є найбільшою сумою з кінця травня. Про це свідчать дані регулятора.

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Водночас за цей період НБУ купив лише $0,10 млн, продовжуючи свою політику підтримки національної валюти.

Загалом з початку року регулятор продав $31,5 млрд, а купив лише $125 млн.

Офіційний курс долара у парі з гривнею за весь 2024 рік зріс з 38 грн до 41,65 грн.

Джерело: НБУ