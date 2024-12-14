Google просить зупинити угоду Microsoft та OpenAI у сфері хмарних обчислень

Google офіційно звернулась до Федеральної торгової комісії (FTC) з проханням припинити ексклюзивну угоду між Microsoft та OpenAI щодо розміщення технологій штучного інтелекту на серверах технологічного гіганта. Про це пише Reuters.

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Конфлікт виник через принципове питання монополізації ринку хмарних ШІ-технологій. За умовами нинішньої угоди, компанії, які купують технології OpenAI через Microsoft, можуть зіткнутися з додатковими фінансовими витратами, якщо не будуть використовувати сервери корпорації.

FTC вже розпочала широке антимонопольне розслідування щодо компанії Microsoft, її бізнесу з ліцензування програмного забезпечення та хмарних обчислень. Компанію звинувачують у зловживанні ринковою владою у сфері програмного забезпечення. Попередні дослідження вказують на системні обмеження для інших гравців ринку.

Керівництво Microsoft запропонувало FTC провести внутрішню перевірку можливих витоків інформації про антимонопольне розслідування.

Microsoft також звинуватили у несправедливому завищенні цін для клієнтів конкурентних хмарних компаній Великої Британії. У судовому позові йдеться про відшкодування збитків на суму понад $1,27 мільярда.