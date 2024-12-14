Intel не виключає можливості продажу бізнесу з виробництва чипів

Мішель Джонсон Холтхаус та Девід Зінснер, тимчасові керівники Intel, які отримали свої посади після того, як Пет Гелсінгер пішов з поста, не виключають можливості продажу бізнесу з виробництва чипів. Про це повідомляє Reuters.

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Під час конференції Barclays у Холтхаус та Зінснера запитали, чи пов’язане подальше об'єднання виробництва та дизайну компанії з успіхом нового техпроцесу 18A, який планується використовувати для виготовлення флагманських чипів для ПК. Керівники зазначили, що у разі провалу цієї технології, можливий продаж виробничого бізнесу, хоча це рішення не залежить від них.

Щодо Зінснер, то він додав, що Intel вже виділяє фінансову та операційну діяльність підрозділу з виробництва чипів в окрему структуру — Intel Foundry. Цей підрозділ працює незалежно від інших частин компанії та готується до створення окремої операційної ради та впровадження власної системи програмного забезпечення для бізнес-процесів.