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14 грудня 2024, 15:32

Уряд продовжить програму кредитів на встановлення домашніх СЕС

Кабінет Міністрів продовжить фінансування програми встановлення альтернативних джерел енергії для громадян та бізнесу на наступний рік. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання Кабміну, передає пресслужба уряду.

Кабінет Міністрів продовжить фінансування програми встановлення альтернативних джерел енергії для громадян та бізнесу на наступний рік.

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Що відомо

За його словами, йдеться про гранти та пільгові кредити для встановлення сонячних станцій, накопичувачів енергії та іншого енергообладнання, які можуть отримати бізнес, ОСББ та приватні домогосподарства.

Шмигаль повідомив, що програмами доступного кредитування вже скористалися сотні підприємців та приватних будинків.

Також він додав, що за програмою грантів для ОСББ «ГрінДім» вже є 121 проект, і ця кількість постійно зростає.

Як повідомлялося, у жовтні у Україні запустили кампанію «ЕнергоСвідомі», на сайті якої зібрані всі програми українського уряду для підтримки розподіленої генерації.

Деталі

Зокрема, скористатися програмами можуть:

  • приватні домогосподарства, які хочуть зменшити залежність від централізованої електромережі. Для громадян існує можливість безвідсоткової ставки на встановлення сонячних панелей та накопичувачів енергії з можливістю кредитування до 480 тис. грн на 10 років;
  • ОСББ та ЖБК, які прагнуть покращити енергоефективність своїх будинків, можуть отримати компенсацію до 1 млн грн на сонячні станції та до 2 млн грн на теплові насоси. Держава покриває до 70% вартості обладнання для енергоефективності будинку;
  • малі та середні підприємства, котрі можуть отримати кредити до 150 млн грн під 5−7−9% для розвитку екологічних енергетичних рішень.
Джерело: Мінфін
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