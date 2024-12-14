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14 грудня 2024, 11:37

Ситуація стабільна: банкір дав прогноз курсу долара на наступний тиждень

Ситуація на валютному ринку України залишається досить стабільною і передбачуваною. Не виключенням стане й наступний тиждень 16−22 грудня. Про це сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, пише РБК-Україна.

Ситуація на валютному ринку України залишається досить стабільною і передбачуваною.

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Що відомо

Яка зазначив банкір, попри зовнішні воєнні та енергетичні обставини, завдяки режиму «керованої гнучкості» на валютному ринку спостерігатиметься відносна рівновага між попитом і пропозицією, що позитивно позначиться на курсових показниках.

«Цілком можливо, що, як і в попередні тижні, валютні зміни, хоч і будуть різноспрямованими (то вгору, то вниз), однак вони залишатимуться незначними», — сказав він.

За його словами, важливим фактором впливу на валютний ринок залишиться обсяг міжнародної фіндопомоги: у листопаді вона склала 6,5 млрд доларів, яких вистачило для покриття листопадових видатків бюджету. А міжнародні резерви складають 40 млрд доларів, що додасть «розкутості» регуляторові при здійсненні валютних інтервенцій.

Деталі

«Водночас на готівковому ринку, де формування курсів відбувається на основі міжбанківських показників, можна очікувати збереження балансу між покупцями та продавцями головним чином завдяки святковому сезону», — додав Лєсовий.

Банкір не виключив, що на готівковий ринок може тиснути суто психологічний чинник, викликаний побоюваннями важкої зими, «туманністю» майбутнього, а також вервечкою різномасних курсових прогнозів. Проте валюта не є дефіцитом, і навіть ситуативне зростання попиту може бути тимчасовим, вважає він.

«Можна очікувати, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залишатиметься без значних поглиблень та розривів. У святковий період може зменшитися різниця між курсами безготівкового та готівкового ринків», — прогнозує банкір.

Прогноз курсу

Основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

  • Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4−41,8 грн/долар та 43,5−45 грн/євро (на міжбанку) та 41,5−42 грн/долар та 45−47,5 грн/євро (на готівковому ринку).
  • Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3−0,5 грн.
  • Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1−1,5% від стартового курсу тижня.
Джерело: Мінфін
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