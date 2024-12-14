У росії заблокували Viber

Роскомнадзор заблокував месенджер Viber. Рішення ухвалено у зв'язку з порушенням законодавства. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«Виконання необхідне для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їхнього вчинення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації», — йдеться в повідомленні відомства.