Роскомнадзор заблокував месенджер Viber. Рішення ухвалено у зв'язку з порушенням законодавства. Про це повідомляють російські ЗМІ.
14 грудня 2024, 9:00
У росії заблокували Viber
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«Виконання необхідне для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їхнього вчинення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації», — йдеться в повідомленні відомства.
Джерело: Мінфін
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