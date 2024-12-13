Турецький регулятор оштрафував Google на $75 млн

Антимонопольний регулятор Туреччини оштрафував Google на 2,61 млрд лір ($75 млн) за зловживання домінуючим становищем на ринку сервісів для розміщення реклами, передає Bloomberg із посиланням на заяву регулятора.

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Антимонопольний орган заявив, що Google віддавала перевагу власному сервісу платформи на стороні пропозиції (SSP) перед конкурентами, що ускладнювало їхню роботу.

Google має протягом шести місяців привести свою діяльність у відповідність до законодавства та надати стороннім SSP аналогічні умови, які застосовуються до її власних сервісів, додав регулятор.

Недотримання умов спричинить подальші щоденні штрафи, як заявила комісія.

Google може оскаржити рішення.