Кредитний попит у Китаї впав до мінімуму з 2009 року

Кредитна експансія в Китаї несподівано сповільнилася в листопаді, оскільки попит на кредити знизився до найнижчого рівня з 2009 року. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Народного банку Китаю.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кредити, надані реальному сектору економіки, за винятком тих, що видані фінансовим установам, впали до найнижчого рівня в листопаді з 2009 року. Це компенсувало збільшення випуску державних облігацій, що знизило загальне зростання кредитування.

Корпоративні середньо- і довгострокові кредити, які відображають готовність бізнесу розширювати інвестиції та виробництво, впали до найнижчого рівня в листопаді з 2016 року.

Сукупне фінансування, що є широким показником кредитування, зросло на 2,34 трильйона юанів (324,6 млрд дол). Це порівняно із середнім прогнозом економістів в опитуванні Bloomberg на рівні 2,7 трильйона юанів (374 млрд дол) і зростанням на 2,5 трильйона юанів (350 млрд дол) у тому ж місяці минулого року.