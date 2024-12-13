До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 25 копійок у купівлі та у продажу.
13 грудня 2024, 17:33
Курс валют на вечір 13 грудня: євро та долар зросли на міжбанку
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Відкриття 13 грудня
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Закриття 13 грудня
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Зміни
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41,60/41,62
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41,70/41,72
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10/10
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43,51/43,51
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43,76/43,76
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25/25
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,85−41,90, євро — 44,05−44,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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