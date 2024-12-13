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13 грудня 2024, 15:26

Бундесбанк прогнозує стагнацію економіки Німеччини у наступному році

Бундесбанк визнав структурні проблеми в економіці країни. Згідно з новим прогнозом Бундесбанку, економіка Німеччини навряд чи зросте у 2025 році після чергового спаду цього року, пише Liga.net.

Бундесбанк визнав структурні проблеми в економіці країни.

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Що відомо

«Німецька економіка бореться не тільки з постійними економічними перешкодами, а й зі структурними проблемами», — сказав президент Бундесбанку Йоахім Нагель.

Валовий внутрішній продукт впаде на 0,2% у 2024 році, заявив банк у п'ятницю, урізавши червневий прогноз зростання на 0,3%. Виробництво збільшиться лише на 0,2% у 2025 році, а не на 1,1%, як прогнозували раніше.

Бундесбанк очікує, що економіка стагнуватиме цієї зими й почне повільно відновлюватися лише протягом наступного року. На 2026 та 2027 роки банк прогнозує зростання на 0,8% та 0,9%.

Однак існують ризики зниження через ймовірне запровадження американських мит після повернення до влади у США Дональда Трампа. Торговельний конфлікт може навіть призвести до стагнації чи скорочення ВВП Німеччини у 2025 році.

Деталі

Крім того, сильна залежність Німеччини від експорту робить її особливо вразливою до зниження зовнішнього попиту. Німецькі компанії дедалі частіше стикаються з все більшою конкуренцією з боку країн, що розвиваються.

«Китай, зокрема, сильно наздогнав і помітно збільшив частку ринку в таких секторах, як автомобільна та хімічна промисловість, а також машинобудування, які особливо важливі для німецької промисловості», — пишуть експерти.

Що стосується інфляції, Бундесбанк переглянув свій прогноз із червня у бік зниження. Очікується, що зростання споживчих цін залишиться високим у 2025 році, лише трохи знизившись — до 2,4% з 2,5%. Однак найближчими роками банк прогнозує поступове повернення інфляції до 2%.

Джерело: Мінфін
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