У листопаді 2024 року український автопарк поповнили понад 3,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найчастіше електромобілі купують на Львівщині та у Києві. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
13 грудня 2024, 14:01
Найбільше електромобілі купують на Львівщині та у Києві. Найпопулярніші моделі
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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область — 517 од. (92% вживані);
- місто Київ — 471 од. (61% вживані);
- Київська обл. — 302 од. (72% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 272 од. (70% вживані);
- Одеська обл. — 214 од. (73% вживані).
Нові авто
В частині нових авто найпопулярніші електромобілі на ринках:
- У столиці та Дніпропетровщини був Honda M-NV.
- На Київщині — Volkswagen ID.4.
- В Одеській обл. — Zeekr 001.
- На Львівщині — BYD Song Plus.
Вживані авто
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model Y — у м.Києві і області та на Дніпропетровщині.
- Tesla Model 3 на Львівщині.
- Nissan Leaf в Одеській обл.
Джерело: Мінфін
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