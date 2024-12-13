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13 грудня 2024, 13:36

Банкіри закликали Раду відхилити законопроєкт, яким лобіюється перекладання «воєнних» збитків бізнесу на банки

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) закликала Верховну Раду відхилити законопроєкт № 12148, яким лобіюється перекладання «воєнних» збитків бізнесу на банки. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) закликала Верховну Раду відхилити законопроєкт № 12148, яким лобіюється перекладання «воєнних» збитків бізнесу на банки.

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Зазначається, що даним законопроєктом пропонується на період дії воєнного стану та упродовж одного року після його закінчення звільнити від сплати кредитів (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів) окреслене у законопроекті коло позичальників — суб'єктів малого та середнього підприємництва, якщо у заставі під такі кредити нерухомість у зоні бойових дій чи під тимчасовою окупацією, або втрачені внаслідок війни транспортні засоби.

Одночасно пропонується зупинити примусове стягнення застави, іпотеки та примусове стягнення заборгованості із зазначених суб'єктів, а також з їх поручителів чи майнових поручителів.

У Асоціації наголошують, що запропонований у проекті підхід є популістським та матиме негативні наслідки для всіх учасників ринку і економіки України в цілому.

НАБУ зазначає, що у чинному законодавстві вже передбачено численні обмеження та заборони для кредиторів, які були введені у зв’язку з дією воєнного стану. Серед них:

  • зупинення виконання низки статей Закону України «Про іпотеку» в частині реалізації прав іпотекодержателя;
  • замороження/ анулювання кредитів фізосіб, забезпечення за якими (житло, авто) було пошкоджене або знищене внаслідок війни (за відсутності механізму компенсації банкам за такі збитки);
  • реструктуризація банками на пільгових умовах кредитів малозахищених категорій населення з числа внутрішньо переміщених осіб;
  • численні мораторії на стягнення боргів з певних категорій суб'єктів господарювання, та ін.

У Асоціації зазначили, що передбачені законопроєктом преференції для певних суб'єктів підприємництва лише посилять дисбаланс у договірних відносинах між кредиторами та позичальниками, безпідставно перекладаючи тягар «воєнних» втрат такого бізнесу на банківські установи, за відсутності жодних компенсаторів.

Норми проєкту сприятимуть недоброчесним позичальникам, які уникають виконання своїх фінансових зобов'язань, навіть за наявності у них фактичних можливостей погашати заборгованість, зокрема достатніх ресурсів для цього.

Також законопроєкт не узгоджується з державними програмами підтримки бізнесу, які передбачають пільгове кредитування з метою стимулювання бізнесу у прифронтових регіонах.

Тобто, з одного боку держава через такі програми намагається стимулювати фінансовий сектор до посилення підтримки бізнесу в умовах воєнного стану, зокрема підприємств, які розташовані в Зоні великого воєнного ризику, а з іншого боку перекреслює ці зусилля, дозволяючи таким позичальникам не повертати кредити.

Експерти НАБУ наголошують, що подібні ініціативи не лише підривають стабільність банківської системи в умовах війни, але й нівелюють спроби створити в Україні систему страхування військових ризиків.

Крім того, прийняття законопроєкту може повністю зупинити фінансовий лізинг транспорту, що матиме негативні наслідки для логістики, агросектору та інших критично важливих галузей.

НАБУ наполягає на відхиленні законопроєкту № 12148 як економічно та юридично невиваженого, та такого, що веде до значних фінансових втрат для банківських установ, ставить під загрозу реалізацію державних програм з підтримки малого та середнього бізнесу в умовах війни в обмін на точкові преференції для окремих суб'єктів господарювання, без аналізу їх реальної спроможності обслуговувати власні кредитні зобов'язання.

У Асоціації наголошують, що підтримка фінансової стабільності та прискорення кредитування — ключ до відновлення економіки України в умовах війни та післявоєнного періоду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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