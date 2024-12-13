У біткоїн щомісяця надходить $80 мільярдів, Coinbase проводить делістинг USDT в ЄС: що нового

Coinbase проводить делістинг USDT і низки стейблкоїнів на території ЄС

Сьогодні, 13 грудня, криптовалютна біржа Coinbase проводить делістинг стейблкоїна Tether (USDT) і низки інших активів. Про це повідомляють користувачі платформи, яким компанія розіслала листи з попередженням про свої наміри.

За наявною інформацією, делістинг торкнеться європейського підрозділу фірми Coinbase Europe Limited. Крім USDT, рішення стосується таких цифрових активів, як:

Pax Dollar (PAX);

PayPal USD (PYUSD);

Gemini Dollar (GUSD);

GYEN (GYEN);

Dai (DAI).

Прийдешній делістинг компанія аргументує вимогами регламенту Markets in Crypto-Assets (MiCA). Його положення набули чинності на території ЄС 2024 року.

У США хакери скомпрометували дані 58 000 клієнтів біткоїн-банкоматів

Хакери отримали доступ до персональних даних 58 000 користувачів біткоїн-банкоматів Byte Federal. Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на документи фірми, подані в прокуратуру штату Мен.

У список скомпрометованих даних потрапили імена, адреси, номери телефонів, державні посвідчення, номери соціального страхування, відомості про транзакції та фотографії користувачів.

Злом стався ще 18 вересня. Команда Byte Federal виявила проблему 18 листопада. За їхніми словами, неназваний хакер отримав доступ до серверів компанії завдяки вразливості платформи GitLab.

Виявивши атаку, розробники відключили платформу та ізолювали уражені частини системи. Вони також оновили всі доступи та найняли незалежну фірму для розслідування інциденту. Кошти клієнтів не постраждали.

Згідно з даними на сайті Byte Federal, компанія обслуговує понад 1200 пристроїв на території США.

У березні 2023 року інший провайдер криптоматів General Bytes зазнав атаки, унаслідок якої зловмисники отримали доступ до персональних даних і коштів клієнтів.

У Техасі представили законопроєкт про створення стратегічного біткоїн-резерву

У Палату представників штату Техас внесли законопроєкт HB 1598 про створення стратегічного біткоїн-резерву. Ініціатива спрямована на зміцнення фінансової стабільності штату і перетворення його на лідера у сфері блокчейну, повідомляє Incrypted.

Автором білля є член Палати представників Джованні Капрільоне. На відміну від аналогічних законопроєктів в інших штатах, ініціатива політика націлена на створення резерву переважно з пожертвувань.

«Жодні кошти платників податків не витрачатимуться на інвестиції в біткоїни, щоб максимізувати шанси на схвалення законопроєкту. Кошти надходитимуть із пожертвувань жителів штату, підприємств та інших державних джерел», — заявили в правозахисній групі Texas Blockchain Council.

Також у біллі передбачено, що активи з резерву не можна буде продати протягом п’яти років. І навіть після цього терміну влада не зможе використовувати криптовалюту для транзакцій за межами штату.

«Ймовірно, найбільшим ворогом наших інвестицій є інфляція. Стратегічний біткоїн-резерв, вкладення в першу криптовалюту могли б захистити їх», — зазначив Капрільоне.

Для схвалення HB 1598 потрібно дві третини голосів як у Палаті представників, так і в Сенаті штату. При цьому найближча сесія намічена на 14 січня 2025 року.

У біткоїн щомісяця надходить $80 мільярдів

У біткоїн надходить $80 млрд кожного місяця. Про це заявив генеральний директор аналітичної платформи CryptoQuant Кі Янг Джу.

Він також заявив, що сказав, що майже половина капіталу, який поступив на ринок біткоїна за останні 15 років, надійшов цього року.

«Якщо ви не розумієте, що це означає, ви все ще не розумієте біткоїн», — заявив Янг Джу.