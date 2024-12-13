Курс валют на 13 грудня: євро в банках стрімко пішло вниз

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 25 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,75−41,80, євро — 43,95−44,17 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,60−41,62 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,51−43,51 грн/євро.

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