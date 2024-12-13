Google Play заблокує платежі у пов’язаних з рф застосунках

Розробники мобільних застосунків із банківськими рахунками в росії з 26 грудня не зможуть отримувати платежі за них у цифровому магазині Google Play. Про це пише The Moscow Times.

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«Ми відхилятимемо всі спроби користувачів придбати ваші платні програми, здійснити покупки в застосунках (включаючи нові підписки) і продовжити підписки через Google Play Платежі», — йдеться в листі компанії продавцям.

Рішення набирає чинності 26 грудня. Залишок за балансом буде виплачено до 15 січня.



Це не перше обмеження з боку Google щодо російських розробників та користувачів. Зокрема, у травні 2022 року американська корпорація заборонила розробникам у росії завантажувати та оновлювати платні програми у Google Play. У результаті в магазині не можуть розміщуватися платні програми для користувачів з росії. Через це розробники не можуть отримувати монетизацію у російському сегменті.