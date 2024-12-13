У п'ятницю, 13 грудня, російська армія в черговий раз атакувала енергооб'єкти України. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.
Енергетика України під масованим ракетним ударом. У Києві діють екстрені відключення (оновлено)
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«Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом», — написав він.
За його словами, енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.
«Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження», — додав міністр.
В Укренерго повідомили, що через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти — обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.
«З актуальним графіком відключень можете ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго», — заявили енергетики.
У Київ Цифровий зазначили, що наразі діють екстрені відключення електроенергії поза графіком.
Оновлено
Пізніше в Київ Цифровий написали, що у столиці діють стабілізаційні відключення з 9:00 до 21:00.
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