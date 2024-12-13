Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 390 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 760 120 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 грудня 2024, 8:42
Втрати ворога за 12 грудня: 1 390 російських окупантів, 5 танків та 65 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 760120 (+1390) осіб,
- танків — 9537 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 19675 (+31) од,
- артилерійських систем — 21078 (+6) од,
- РСЗВ — 1253 (+0) од,
- засоби ППО — 1023 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20176 (+65),
- крилаті ракети — 2861 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 31177 (+50) од,
- спеціальна техніка — 3642 (+0).
Джерело: Мінфін
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