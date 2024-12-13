Протягом повномасштабної війни Ощад профінансував аграріїв на 20 млрд грн

Цю суму може бути суттєво збільшено, адже, на думку заступника голови правління Ощадбанку Юрія Каціона, відповідального за корпоративний бізнес, українська аграрна галузь розвивається революційними темпами. Це свідчить в тому числі про те, що в АПК збережено можливість залучати фінансування. З іншого боку це є результатом ефективної державної регуляторної політики і впроваджених механізмів підтримки аграріїв.

Втім, Юрій Каціон під час експертної дискусії «Експорт української агропродукції: виклики і перспективи для виробників» спецпроєкту «ЕП-чат» Економічної правди зауважив, що наразі на ринку є не багато інвестиційних проєктів, що перебувають на фінальній стадії підготовки, на основі яких банки можуть дати висновок про готовність їх фінансувати.

«Однією з головних причин стриманості в реалізації інвестиційних проєктів є, безумовно, воєнні ризики. Неможливість застрахувати об'єкт інвестицій від наслідків великої війни на всі 100% стримує більшість інвесторів. Інше питання — доступність і вартість фінансування. Ми бачимо готовність українських банків до кредитування аграрної галузі, навіть складних та вартісних інвестиційних проєктів. Проте не всім банкам подобається проєкт із терміном окупності у 8−10 років, більшість звикла працювати в горизонті 3−5 років. Але Ощад готовий фінансувати довготривалі проєкти», — наголосив заступник голови правління Ощадбанку.

Ощадбанк є провайдером усіх державних програм для аграрного сектору. Крім цього, аграрії можуть використовувати всі фінансові інструменти, доступні в банку: інвестиційне кредитування, кредитування на поповнення обігових коштів, лізинг, документарні операції, пов'язані з поставкою обладнання. Кредитування може надаватись як у національній, так і в іноземній валюті.

«Підтримка бізнесу і особливо аграрного сектору є одним із головних пріоритетів Ощадбанку відповідно до нової стратегічної програми на найближчі 4 роки, нещодавно ухваленої наглядовою радою. Важливим фокусом у роботі є підтримка підприємств, які створюють додану вартість для економіки та сприяють надходженню валютної виручки в країну, тобто переробної промисловості та експортерів. Це — пріоритети над якими ми працюємо кожного дня», — підкреслив Юрій Каціон.

На сьогодні в Ощадбанку обсяг укладених кредитних угод із компаніями великого корпоративного бізнесу в сегменті аграрної, харчової та переробної промисловості, торгівлі харчовими продуктами за 2024 рік перевищує 4 млрд грн. За весь період повномасштабної війни з компаніями цього сегмента банк уклав кредитні угоди на суму близько 20 млрд грн.

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