До закриття міжбанку курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.
12 грудня 2024, 17:39
Курс валют на вечір 12 грудня: долар та євро подешевшали на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 12 грудня
|
Закриття 12 грудня
|
Зміни
|
41,68/41,73
|
41,60/41,62
|
8 /11
|
43,83/43,87
|
43,74/43,75
|
9/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,95 грн. Євро купують за 43,75 грн, а продають за 44,29 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,77−41,82, євро — 44,05−44,20 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі