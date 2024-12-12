Україна в грудні цього року розраховує на надходження ще близько $8,5 млрд міжнародного фінансування партнерів. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.
12 грудня 2024, 18:10
Україна до кінця цього року планує отримати ще $8,5 мільярда від партнерів — НБУ
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Про які кошти йде мова
«Йдеться, зокрема, про кошти Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility — трохи більше ніж 4 млрд євро, сьомий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в розмірі $1,1 млрд за програмою розширеного фінансування EFF», — зазначив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.
За його словами, кошти в рамках G7 про виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів ERA почнуть надходити з початку наступного року та становитимуть значну частину від очікуваного Нацбанком зовнішнього фінансування $38 млрд у 2025 році.
Джерело: Мінфін
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