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12 грудня 2024, 14:30

Нацбанк розповів, що буде з інфляцією до кінця року та у 2025 році

У наступні місяці інфляція в річному вимірі, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, суттєві бюджетні видатки, значні темпи збільшення заробітних плат і вищий енергодефіцит під час опалювального сезону. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

У наступні місяці інфляція в річному вимірі, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, суттєві бюджетні видатки, значні темпи збільшення заробітних плат і вищий енергодефіцит під час опалювального сезону.
Фото: depositphotos

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Пришвидшення інфляції

У листопаді інфляція пришвидшилася до 11,2% у річному вимірі. З одного боку, вагомим рушієм зростання цін залишалися наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв.

Очікується, що вплив цього чинника на інфляцію має нівелюватися в наступному році з надходженням нового врожаю. З іншого боку, інфляційний сплеск дедалі більше набуває фундаментальних ознак, що підтверджується подальшим пришвидшенням базової інфляції (до 9,3% р/р у листопаді). Останнє пов’язане, зокрема, зі збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.

Читайте: Інфляція прискорюється: чому зростання зарплат тут ні до чого і що тисне на ціни

Інфляційні очікування наразі демонструють відносну стійкість, однак посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів.

Прогноз НБУ

Очікується, що інфляція сповільниться у 2025 році й надалі прямуватиме до цілі 5%.

«Надалі інфляція має сповільнитися на тлі поступового поліпшення ситуації в енергосекторі й нарощування урожаїв. Цьому також сприятимуть заходи монетарної політики НБУ й очікуване послаблення зовнішнього цінового тиску», — зазначив Пишний.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
12 грудня 2024, 16:14
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Я ведь так понял курсовую инфляцию – никто не считает. Ведь легко можно купить украинское авто, телефон или процессор…Или патриотам достаточно горсти сена и жменю зерна…
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