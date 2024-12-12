Акції Delivery Hero упали після дебюту Talabat у Дубаї

Котирування компанії Delivery Hero знизились на 10% після дебюту її департаменту Talabat на дубайському фінансовому ринку. У процесі IPO цей підрозділ залучив $2 млрд. Всупереч рекордам у сегменті технологій та регіоні GCC (Gulf Cooperation Council) за 2024-й, дебютна сесія виявилася волатильною, що зашкодило оцінці материнської фірми.

На старті торгів одна акція Talabat коштувала 1,7 дирхама, це вище вартості ціни лістингу на рівні 1,6 дирхама. Початкове зростання швидко зійшло нанівець і котирування Talabat упали на 12,4%, повідомляють аналітики LBLV.

Зниження контрастує з попереднім імпульсом, пов'язаним із реалізацією 4,7 млрд акцій Delivery Hero в листопаді за вищими розцінками. Через це очікування інвесторів щодо розміщення цінних паперів Talabat покращились. Початковою метою лістингу був збір 5,6 млрд дирхамів, але високий попит на ринку підштовхнув компанію до підвищення розміру пропозиції на 20%.

IPO акцій Talabat розкрило проблеми сегмента з високою конкуренцією

Ентузіазм посилився зобов'язаннями ключових інвесторів, які сумарно підписалися на цінні папери вартістю 918 млн дирхамів. Попри значну активність у процесі лістингу, підсумки дебютних торгів Talabat негативно позначилися на котируваннях Delivery Hero. Ця ситуація відображає невизначеність ринку щодо потенціалу зростання фірми на короткій дистанції, вважають на lblv.com фахівці.

Під час лістингу Talabat оцінили приблизно в 37 млрд дирхамів, але ринкова реакція в ході першої торгової сесії показала, що інвестори діють обережно в умовах глобального тиску на економіку. Розміщення акцій хоч і стало значним етапом для регіонального технологічного сегмента, але паралельно вказало на проблеми підтримки динаміки у конкурентному середовищі.

Максим Соколов, фінансовий аналітик LBLV