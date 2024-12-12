ЦБ Швейцарії знизив ставку до мінімальних за два роки 0,5% із 1%

Швейцарський національний банк за підсумками засідання, що завершилося в четвер, знизив ключову процентну ставку на 50 базисних пунктів до 0,5% річних. Аналітики в середньому очікували зниження на 25 б.п. Про це пише Reuters.

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Що відомо

ЦБ зменшив ставку за підсумками четвертого засідання поспіль до мінімуму з листопада 2022 року на тлі ослаблення темпів зростання споживчих цін у країні.

Інфляція у Швейцарії у листопаді впала до 0,7% з 1,1% у серпні.

Регулятор також скоригував інфляційні прогнози. Тепер SNB очікує, що середня інфляція в країні у 2024 році становитиме 1,1% (раніше очікувалося 1,2%), наступного року — 0,3% (раніше — 0,6%), у 2026 році — 0,8 % (0,7%).

При цьому ЦБ, як і раніше, очікує підвищення ВВП Швейцарії приблизно на 1% цього року, оцінка зростання в 2025 році змінена до 1−1,5% з 1,5%.

SNB проводить засідання з питання грошово-кредитної політики раз на квартал, наступне призначено на 20 березня.