Курс валют на 12 грудня: долар в банках подорожчав

У четвер на готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 1 копійку у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,98 грн. Євро купують за 43,65 грн, а продають за 44,29 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,80−41,87, євро — 44,13−44,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,68−41,73 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,68−43,73 грн/євро.

Приєднуйтесь до multi валюти. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту