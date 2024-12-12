Податківці почали масово перевіряти продавців товарів через інтернет

Державна податкова служба активно проводить контрольні закупівлі товарів, що реалізуються через інтернет, і штрафує тих продавців, які не видають касові чеки. Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перевірки Податкової

«Звертаю окрему увагу тих, хто, незважаючи на очевидну небезпеку, продовжує реалізовувати товари в мережі інтернет без реєстрації або уникаючи видачі чека, на те, що протягом 2024 року здійснено 7221 контрольну закупівлю через інтернет. Донараховано штрафів на суму 106,6 млн грн, з них 47,3 млн грн — у листопаді», — написав Гетманцев.

Читайте: Гетманцев: Ми не зможемо за рік вийти на повністю «білі» зарплати. Головне — позитивний тренд