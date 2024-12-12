Державна податкова служба активно проводить контрольні закупівлі товарів, що реалізуються через інтернет, і штрафує тих продавців, які не видають касові чеки. Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
12 грудня 2024, 8:40
Податківці почали масово перевіряти продавців товарів через інтернет
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Перевірки Податкової
«Звертаю окрему увагу тих, хто, незважаючи на очевидну небезпеку, продовжує реалізовувати товари в мережі інтернет без реєстрації або уникаючи видачі чека, на те, що протягом 2024 року здійснено 7221 контрольну закупівлю через інтернет. Донараховано штрафів на суму 106,6 млн грн, з них 47,3 млн грн — у листопаді», — написав Гетманцев.
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Джерело: Мінфін
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