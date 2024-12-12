12 грудня час застосування обмежень електроенергії буде з 7:00 до 22:00 для побутових споживачів та промисловості. Про це повідомляє «Укренерго».
12 грудня 2024, 8:11
«Укренерго»: В четвер графіки відключень світла діятимуть 15 годин
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Для побутових споживачів:
- 07:00 — 08:00 — одна черга відключень
- 08:00 — 19:00 — дві черги відключень
- 19:00 — 22:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу
-
07:00 до 22:00.
«Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада», — йдеться у повідомленні.
Час і обсяги відключень можуть змінюватись протягом доби.
Графіки для Києва
Графіки для Київської області
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі