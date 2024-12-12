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12 грудня 2024, 12:00

Золотий злиток чи золотий рахунок: що обрати

Золото завжди асоціювалося з багатством і силою, зачаровуючи своєю красою і цінністю. Протягом століть люди прагнули володіти ним у формі монет, злитків або прикрас.З настанням цифрової ери інвестувати в золото стало значно простіше й доступніше. Завдяки таким інструментам, як золотий рахунок, ви можете володіти злитками золота, не тримаючи їх фізично. Що краще: злитки золота чи золотий рахунок? Давайте розберемося.

Золоті злитки: традиції та виклики

Для багатьох володіння золотими злитками символізує стабільність. Ви можете тримати їх у руках, відчувати їхню вагу та знати, що вони належать вам. Але фізичні злитки мають свої недоліки:

  • Витрати на зберігання та безпеку: надійне зберігання потребує витрат на сейфи чи банківські ячейки.
  • Страхування: страховий поліс вимагає додаткових витрат.
  • Виробництво та логістика: карбування, пакування й транспортування злитків також збільшують їхню вартість.
  • Обмежене використання: злитки та монети призначені переважно для збереження вартості та не можуть використовуватися, наприклад, як платіжний засіб.
  • Ризик крадіжки або конфіскації: злитки вразливі до крадіжки чи конфіскації, якщо їх неправильно зберігати.

Золотий рахунок: зручність і гнучкість

Золотий рахунок, який пропонує Aufort, дозволяє інвестувати у фізичне золото без клопоту зі зберіганням. Цей рахунок підтверджує ваше право власності на реальне золото, яке надійно зберігається у сертифікованих сховищах в Австрії. Основні переваги золотого рахунку:

  • Економія коштів: ви не сплачуєте за виробництво, пакування чи доставку — лише ринкову ціну золота та сервісний збір Aufort.
  • Цифровий доступ: керуйте своїм рахунком у будь-який час із телефону чи комп’ютера. Купуйте, продавайте або переказуйте золото миттєво у локальній валюті.
  • Надійне зберігання: ваше золото захищене та застраховане у перевірених сховищах в Австрії.
  • Гнучкість: ви можете бачити свої активи, відстежувати їхню вартість, конвертувати рахунок у фізичні злитки та отримувати їх із доставкою.
  • Швидкий переказ золота: надсилайте золото іншим користувачам миттєво й без комісій.

Основні відмінності

  • Ціна: злитки мають додаткові витрати, тоді як золотий рахунок пропонує вигідніші умови.
  • Зберігання: з рахунком ви не переймаєтеся питаннями безпеки — про це подбає Aufort.
  • Ліквідність і гнучкість: з рахунком ви можете швидко купувати, продавати чи переказувати золото, чого не забезпечують фізичні злитки.

Чому варто обрати золотий рахунок

Для сучасних інвесторів золотий рахунок — це можливість володіти золотом без складнощів фізичного зберігання. Ви отримуєте переваги, такі як захист капіталу та інструмент проти інфляції, зі зручністю цифрового управління. Крім того, золотий рахунок дозволяє миттєво переказувати золото іншим користувачам без комісій, що робить його універсальним і зручним способом поділитися чи подарувати багатство.

Aufort пропонує просту й доступну платформу для інвестування в золото. Незалежно від того, чи ви починаєте з малого, чи готові до значних вкладень, золотий рахунок — це оптимальне рішення для забезпечення фінансової стабільності та збереження майбутнього.

Висновок

Золоті злитки мають свою традиційну привабливість, але золотий рахунок змінює правила гри. Це вигідний і зручний спосіб володіти справжнім золотом, забезпечуючи його захищеність та доступність. Якщо ви хочете інвестувати в золото й шукаєте сучасне рішення, відкрийте рахунок в Aufort уже сьогодні.

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Джерело: Мінфін
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