Банк Кредит Дніпро випустив новий мобільний застосунок FreeBank

Оновлений FreeBank — це бездоганний користувацький досвід, сучасний дизайн, який відповідає вимогам часу та потребам цільової аудиторії. Головна сторінка містить усі ключові елементи, які дозволяють швидко та без зайвих зусиль отримувати важливу інформацію про продукти.

«Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу керування продуктами тепер здійснюється ще легше та швидше. Кожен продукт має власну кольорову палітру та можливість індивідуального налаштування вигляду за допомогою унікального дизайну картки із зображенням. І, звичайно, нові онлайн-сервіси для управління своїми фінансами», — розказала Катерина Мелеш, Директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро.

Застосунок можна завантажити чи оновити в AppStore для iOSта Google Play для Android. Нові клієнти мають можливість ідентифікуватися через портал/застосунок Дія та користуватися зручними і корисними продуктами й сервісами:

​Кредитна картка Gold — це цифрова картка Visa з лімітом до 1 000 000 грн та можливістю випуску пластикової картки. Безкоштовне відкриття та поповнення картки, строк дії картки — 5 років. Пільговий період — до 67 днів, процентна ставка на пільговий період — 0,01% річних. Базова процентна ставка — 3,2% в місяць.

Кешбек, що надає можливість обрати щомісяця 3 категорії від Банку та отримати кешбек до 5% і перераховувати його на власний рахунок або на благодійність.

Реферальна програма, яка пропонує запросити друзів до FreeBank та гарантовано отримати 100 грн.

Депозити, що дозволяють заощаджувати з вигодою та отримати акційну ставку до 16% річних на нові гроші!

Мобільний депозит «Вільний рахунок» — це вільне поповнення та часткове/повне зняття депозиту у гривнях, доларах США та євро, зі ставкою в гривні 6% річних.

​Розстрочка з максимальною перевагою: сума кредиту — від 1 000 грн до 100 000 грн строком від 3 до 36 місяців з процентною ставкою 0,00001% річних та комісією від 1,5% до 2,5% від суми кредиту за кожен місяць.

​Перекази за номером телефону з Visa.

​Комунальні платежі — швидко та без зайвих витрат.

​Валютообмін.

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