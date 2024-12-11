Посли ЄС затвердили 15 пакет санкцій проти росії

Посли Європейського Союзу у середу погодили 15-й пакет санкцій у відповідь на агресію росії проти України. Про це повідомило угорське головування у Раді ЄС, пише «Європейська правда».

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Що відомо

Пакет спрямований проти суб'єктів у росії та третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному посиленню росії через обхід експортних обмежень.

Він передбачає, що список санкцій буде розширено більшою кількістю фізичних та юридичних осіб.

Ухвалені санкції обмежують діяльність додаткових суден третіх держав, які виконують діяльність, спрямовану на сприяння або підтримку дій чи політики, що підтримують дії росії проти України.

Очікується, що цей пакет санкцій буде винесено на наступне обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 16 грудня.

Нагадаємо, пропозиції до 15 пакету, які підготувала державам-членам Європейська комісія, передбачають додавання до санкційного списку 29 юридичних і 54 фізичних осіб.