До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подорожчало на 6 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
11 грудня 2024, 17:31
Курс валют на вечір 11 грудня: євро на міжбанку подорожчало на 10 копійок
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Відкриття 11 грудня
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Закриття 11 грудня
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Зміни
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41,67/41,69
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41,68/41,73
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¼
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43,72/43,72
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43,78/43,82
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6/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 43,65 грн, а продають за 44,28 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,85−41,88, євро — 44,15−44,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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