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11 грудня 2024, 18:56

Україна та Польща домовилися про повернення арештованих коштів. Перший кейс — на $5 мільйонів

Україна і Польща погодили процедуру повернення арештованих коштів. Сторони вже домовилися про перший практичний кейс на $5 млн, які були незаконно виведені з України. Про це повідомила очільниця Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

Україна і Польща погодили процедуру повернення арештованих коштів.
Фото: pixabay.com

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За її словами, повернення коштів планується здійснити двома шляхами: як речових доказів або в межах міжнародної правової допомоги. Незважаючи на спроби створення перешкод з боку зацікавлених осіб, обидві країни мають достатньо правових інструментів для успішного завершення процесу, зазначила Дума.

«Це буде важливий прецедент. Польща стане першою країною, яка на практиці реалізує механізм повернення арештованих коштів з закордонних рахунків. Це продемонструє світові, що такі механізми дійсно працюють», — сказала вона.

Польський процесуальний прокурор у справі вже підтвердив готовність польської сторони забезпечити повернення коштів в Україну, що свідчить про високий рівень взаємодії між правоохоронними органами обох країн та спільне прагнення до відновлення справедливості.

На повернені кошти Нацагентство планує придбати військові облігації.

«Україна поверне все, що колись було викрадене в держави. А це близько $100 млрд за підрахунками наших фахівців», — підкреслила Дума.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
financialGenius
financialGenius
11 грудня 2024, 20:38
#
Ого , 100 млрд это ж очень существенная сумма … надеемся так и будет , главное что бы с умом распоряжались, а не на великое строительство и на яица по завышенным ценам ЗСУ … мне тут друг, который на нуле служит скинул то что они слушают сейчас сейчас у себя… https://music.youtube.com/watch?v=VSne0ipkjNI&si=OfEFXvNvUmPpjJPG …я часто ему скидываю деньги на все что говорит , но как-то через два года спросил, а что там с обеспечением … печальный ответ услышал … понял почему такие патриотические песни сейчас сочиняют и слушают …
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