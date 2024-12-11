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11 грудня 2024, 15:57

Європа та Британія зближуються на тлі повернення Трампа

Дональд Трамп ще не повернувся до Білого дому, проте Великобританія та Європейський Союз уже тісно співпрацюють, щоб захистити себе від можливих торгових конфліктів із новим лідером США. Про це пише CNBC.

Дональд Трамп ще не повернувся до Білого дому, проте Великобританія та Європейський Союз уже тісно співпрацюють, щоб захистити себе від можливих торгових конфліктів із новим лідером США.

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Що відомо

Міністр фінансів Великобританії Рейчел Рівз у понеділок вирушила до Брюсселя для зустрічі зі своїми колегами з ЄС, що стало першим таким візитом з моменту виходу Британії з Європейського Союзу у 2020 році.

«Загалом ми відчули, що у світі, повному хвилювань, у нас залишаються спільні інтереси та цінності», — розповів CNBC про зустріч із міністром Великобританії один із чиновників ЄС.

Деталі

Рівз та її колеги не поділилися конкретними деталями брюссельських переговорів, але перед зустріччю згадали, що існує три напрямки, де Великобританія та ЄС можуть посилити співпрацю: підтримка України, захист вільної торгівлі та зміцнення двосторонніх економічних партнерств.

Прямий прогрес цих переговорів ще доведеться побачити, але вже було заплановано кілька зустрічей для обговорення цих тем.

Джерело: Мінфін
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