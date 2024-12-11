Кабмін погодив три кандидатури до наглядової ради Укренерго від держави

Кабінет міністрів погодив кандидатури Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олексія Нікітіна на посади членів наглядової ради ПрАТ «НЕК «Укренерго» як представників держави. Про це йдеться в розпорядженні уряду 1232-р від 10 грудня 2024 року.

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Юрій Бойко вже був членом наглядової ради Укренерго у попередньому складі. Також є радником прем'єр-міністра з питань енергетики.

Анатолій Гулей є головою правління ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».

Олексій Нікітін обіймав посаду директор з комерції ПрАТ «Укргідроенерго». Також працював у відділі розвитку ринку електроенергії Укренерго.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 26 листопада Кабмін погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради Укренерго.