Кабінет міністрів погодив кандидатури Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олексія Нікітіна на посади членів наглядової ради ПрАТ «НЕК «Укренерго» як представників держави. Про це йдеться в розпорядженні уряду 1232-р від 10 грудня 2024 року.
11 грудня 2024, 15:35
Кабмін погодив три кандидатури до наглядової ради Укренерго від держави
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Юрій Бойко вже був членом наглядової ради Укренерго у попередньому складі. Також є радником прем'єр-міністра з питань енергетики.
Анатолій Гулей є головою правління ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».
Олексій Нікітін обіймав посаду директор з комерції ПрАТ «Укргідроенерго». Також працював у відділі розвитку ринку електроенергії Укренерго.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 26 листопада Кабмін погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради Укренерго.
Джерело: Мінфін
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