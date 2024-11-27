Кабмін погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради «Укренерго»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 листопада 2024, 11:44

Кабмін погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради «Укренерго»

Кабінет Міністрів погодив кандидатури переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради НЕК «Укренерго». Відповідне розпорядження № 1168-р ухвалили вчора, 26 листопада.

Кабінет Міністрів погодив кандидатури переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради НЕК «Укренерго».
Фото: e-b.com.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» Грейхена Патріка Роланда, Де Францискі Луїджі, Кофода Єппе Себастьяна, Монтелла Яна Генріка як незалежних членів», — йдеться у документі.

Що про них відомо

За даними галузевого видання ExPro, Патрік Грейхен очолював німецький аналітичний центр Agora Energiewende, був державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату в Німеччині у 2021−2023 роках.

Луїджі де Францискі - колишній топ-менеджер італійської енергокомпанії Terna — раніше вже був у наглядовій раді «Укренерго».

Данський політик Єппе Кофод був заступником голови Делегації зі зв'язків зі США та членом Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики. Також, є ексдепутатом Європарламенту та колишнім міністром закордонних справ Данії. Як очільник МЗС відвідав Україну тричі під час вторгнення Росії в Україну.

Ян Монтелл — колишній голова ради директорів Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy, голова ради директорів Skarta Energy.

Нагадаємо

У жовтні уряд оголосив про початок конкурсного відбору на посади трьох незалежних членів Наглядової ради НЕК «Укренерго». Четвертого незалежного члена наглядової ради — вже обирали за раніше запущеною конкурсною процедурою.

Загалом до наглядової ради «Укренерго» мають входити сім осіб — чотири незалежних члени і троє представників держави.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Barrs и 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами