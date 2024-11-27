Кабмін погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради «Укренерго»

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» Грейхена Патріка Роланда, Де Францискі Луїджі, Кофода Єппе Себастьяна, Монтелла Яна Генріка як незалежних членів», — йдеться у документі.

Що про них відомо

За даними галузевого видання ExPro, Патрік Грейхен очолював німецький аналітичний центр Agora Energiewende, був державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату в Німеччині у 2021−2023 роках.

Луїджі де Францискі - колишній топ-менеджер італійської енергокомпанії Terna — раніше вже був у наглядовій раді «Укренерго».

Данський політик Єппе Кофод був заступником голови Делегації зі зв'язків зі США та членом Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики. Також, є ексдепутатом Європарламенту та колишнім міністром закордонних справ Данії. Як очільник МЗС відвідав Україну тричі під час вторгнення Росії в Україну.

Ян Монтелл — колишній голова ради директорів Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy, голова ради директорів Skarta Energy.

Нагадаємо

У жовтні уряд оголосив про початок конкурсного відбору на посади трьох незалежних членів Наглядової ради НЕК «Укренерго». Четвертого незалежного члена наглядової ради — вже обирали за раніше запущеною конкурсною процедурою.

Загалом до наглядової ради «Укренерго» мають входити сім осіб — чотири незалежних члени і троє представників держави.