Revolut додав українську мову у свій застосунок

Міжнародна фінтех-компанія з українським корінням Revolut оголосила про появу української мови в застосунку в рамках підтримки української спільноти. Про це повідомляє dev.ua.

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Що відомо

«Це наступний логічний крок після ухваленого рішення надавати платіжні послуги біженцям з України внаслідок російського повномасштабного вторгнення два роки тому», — повідомляє Revolut в пресрелізі.

У компанії відзначають, що чимало українців стали вимушеними біженцями. Тепер інтерфейс застосунку повністю доступний українською; це розширення доступних локалізацій пояснюють прагненням «забезпечити якісний користувацький досвід для клієнтів по всій Європі».

Деталі

У Revolut відзначають, що допомогли переказати в Україну понад 1 мільярд євро з 2022 року. Список найактивніших відправників очолили такі країни як Німеччина, Велика Британія, Ірландія, Польща й Нідерланди. Наразі понад 700 тисяч українців у Великобританії та на території всієї Європейської економічної зони користуються послугами Revolut — найбільше користувачів знаходиться у Польщі (27%), Німеччині (17%) й Великій Британії (6%).

«Наша позиція щодо допомоги Україні після повномасштабного вторгнення залишається незмінною. Спершу ми простягнули руку біженцям, надавши можливість безперешкодно користуватися платіжними послугами за кордоном. Наступний крок назустріч українській спільноті — поява української мови у застосунку», — заявив Влад Яценко, засновник та технічний директор Revolut.

Revolut в Україні

Він додав, що хоча наразі Revolut недоступний на території України, компанія закликає усіх українців завантажити застосунок й долучитися до списку очікування, щоб отримати сповіщення, щойно відкриється доступ.