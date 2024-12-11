У листопаді автопарк України поповнили майже 1,8 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 5%більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.
11 грудня 2024, 14:30
Попит на гібридні авто серед українців зріс на 5%
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Ринок гібридних авто
Частка нових авто в цій кількості становила 66%, проти 59% торік. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (194 од.)
Другий результат у AUDI Q8 (82 од.)
Третій за популярністю — TOYOTA Camry (72 од.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (47 од.)
Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (38 од.) та KIA Niro (36 од.).
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Джерело: Мінфін
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