Попит на гібридні авто серед українців зріс на 5%

У листопаді автопарк України поповнили майже 1,8 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). ​ Це на 5%більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.

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Ринок гібридних авто

Частка нових авто в цій кількості становила 66%, проти 59% торік. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (194 од.)

Другий результат у AUDI Q8 (82 од.)

Третій за популярністю — TOYOTA Camry (72 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (47 од.)

Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (38 од.) та KIA Niro (36 од.).

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