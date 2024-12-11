Парламент Канади схвалив виділення майже $600 мільйонів на військову допомогу Україні

Палата громад парламенту Канади затвердила виділення 764 млн канадських доларів (близько $587 млн) на військову допомогу Україні. Про це повідомляє «Укрінформ».

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Що відомо

Ці кошти включені у великий бюджетний документ, схвалення якого дозволить уряду додатково витрати 21 млрд канадських доларів на різні цілі, в тому числі національну оборону.

За словами міністра оборони Канади Білла Блера, ці кошти будуть використані на «боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги»

У документ також включено 400 млн канадських доларів (близько 307 млн доларів США — ред.) на фінансову допомогу Україні, яка виділяється зі спеціального рахунку МВФ.