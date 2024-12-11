Палата громад парламенту Канади затвердила виділення 764 млн канадських доларів (близько $587 млн) на військову допомогу Україні. Про це повідомляє «Укрінформ».
11 грудня 2024, 13:34
Парламент Канади схвалив виділення майже $600 мільйонів на військову допомогу Україні
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Ці кошти включені у великий бюджетний документ, схвалення якого дозволить уряду додатково витрати 21 млрд канадських доларів на різні цілі, в тому числі національну оборону.
За словами міністра оборони Канади Білла Блера, ці кошти будуть використані на «боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги»
У документ також включено 400 млн канадських доларів (близько 307 млн доларів США — ред.) на фінансову допомогу Україні, яка виділяється зі спеціального рахунку МВФ.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі