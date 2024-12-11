Єна відійшла від двотижневого мінімуму у парі з доларом

У середу єна відійшла від двотижневого мінімуму проти долара США після того, як дані показали, що оптова інфляція в Японії прискорилася, підтримуючи аргументи на користь підвищення процентної ставки Банком Японії наступного тижня. Про це пише investing.com.

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Торги

Однак долар утримався проти інших основних конкурентів напередодні довгоочікуваних даних по інфляції в США, які можуть дати підказки щодо темпів зниження процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС).

Інвестори також стежать за новинами з закритої Центральної економічної робочої конференції в Китаї, яка проходить цього тижня. Валюти антиподи долара отримали поштовх на початку тижня після того, як Пекін пообіцяв збільшити фіскальну і монетарну підтримку економіки в наступному році.

О 08:08 EET курс долара США знизився на 0,19% до 151,685 єни, після того, як вночі він піднявся до 152,18 єни, що є найвищим рівнем з 27 листопада.

Інфляція

Японський індекс цін на корпоративні товари (CGPI), який вимірює ціну, яку компанії стягують один з одного за товари і послуги, минулого місяця виріс на 3,7% в порівнянні з попереднім роком, перевищивши ринковий прогноз на 3,4% і показавши найшвидші річні темпи зростання з липня 2023 року.