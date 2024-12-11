Курс валют на 11 грудня: долар в банках додав п'ять копійок

У середу на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 4 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,31 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,84−41,90, євро — 44,15−44,34 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,67−41,69 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,72−43,72 грн/євро.

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